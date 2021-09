Accueil International Europe Jonas Gahr Støre, un millionnaire à l'assaut des inégalités, vainqueur des législatives en Norvège Jonas Gahr Støre va s’atteler à former un gouvernement. © AFP Sabine Verhest avec AFP

Un millionnaire qui oriente sa campagne vers "les gens ordinaires", ce n'est pas commun. Vainqueur des élections de lundi, le travailliste Jonas Gahr Støre s'est profilé sur le terrain social : contre les inégalités, pour l'emploi et les investissements dans l'État-providence. Le pays a beau être l'un des pays les plus égalitaires du monde, selon l'OCDE, le nombre de milliardaires a plus que doublé sous le règne de la droite sortante. Lui-même, diplômé de Sciences Po Paris après avoir été élevé dans un quartier...