Election présidentielle en France: la primaire écologiste débute ce jeudi

Le processus de vote se déroulera en ligne pour désigner le ou la candidate du parti EELV, une formation qui a obtenu de bonnes performances aux récentes élections, et qui s'ajoutera aux nombreux candidats de gauche à la présidentielle 2022. Plus de 122.000 personnes, un record pour une primaire écologiste, se sont inscrites pour participer au scrutin dont le premier tour se déroulera de jeudi à dimanche et le deuxième du 25 au 28 septembre. Pour participer à la primaire, les votants devaient s'acquitter de 2 euros, avoir au moins 16 ans, et signer une "charte des valeurs écologistes".

Cinq candidats et candidates sont en lice: l'eurodéputé Yannick Jadot, l'ancienne ministre de l'Écologie Delphine Batho, le maire de Grenoble Eric Piolle, l'entrepreneur Jean-Marc Governatori et l'ancienne numéro 2 du parti EELV Sandrine Rousseau.

Tous représentent des sensibilités différentes, comme par exemple la décroissance (Batho), ou un modèle régulé écologiquement et socialement (Jadot). Tous ont déjà annoncé par avance qu'ils refuseraient un retrait au profit d'un autre candidat de gauche.

Alors que la réalité du changement climatique et que les thèmes environnementaux s'imposent dans l'opinion publique, les écologistes progressent dans le paysage politique depuis quelques années, mais sont secoués régulièrement par des divisions. Les élections municipales en 2020 ont ainsi été marquées par une "vague verte" dans certaines métropoles qui leur a permis de remporter pour la première fois de grandes villes comme Lyon (est), Bordeaux (sud-ouest), Strasbourg (est) ou de participer à la victoire à Paris ou Marseille (sud-est).