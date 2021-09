Ursula von der Leyen plaide pour une Europe plus autonome et mieux connectée au monde

Intempéries : le Fonds de solidarité n'est pas le seul outil de l'UE pour la reconstruction

Les États membres doivent investir dans la prévention et l'adaptation de leurs infrastructures aux catastrophes naturelles liées au changement climatique, et l'UE peut les y aider à travers divers outils, dont les fonds de cohésion et les fonds de relance, a affirmé mardi la commissaire en charge de cette matière, Elisa Ferreira, devant le Parlement européen.