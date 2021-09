Ursula von der Leyen annonce un "Sommet de la défense européen" : "Le moment est venu pour l'Europe de passer à la vitesse supérieure" (DIRECT)

Une année particulière marquée notamment par la crise du covid-19, les campagnes de vaccination et le plan de relance européen.

"L'Europe a mis en pratique ces douze derniers mois les mots de Schuman", a commencé la présidente de la Commission européenne.

C'est parti pour le #SOTEU21 "Je vois une âme forte dans tout ce que nous faisons. Robert Schuman a dit: 'L'Europe a besoin d'une âme, d'un idéal et d'une volonté politique pour le servir'. L'Europe a donné vie à ces mots", dit @vonderleyen alors qu'elle entame son discours. pic.twitter.com/JBUlkdqvNZ — Maria Udrescu (@UdrescuMaria) September 15, 2021

Revenant sur la crise sanitaire et la crise financière qui en a découlé, Ursula von der Leyen a appelé à la vigilance et à tirer des leçons très importantes. "Nous avons crié victoire trop vite et nous en avons payé le prix. Nous ne répéterons pas cette erreur", a-t-elle ajouté.

"La pandémie a laissé de profondes cicatrices impactant notre économie de marché. Soir après soir, nous étions devant nos fenêtres pour applaudir les travailleurs de première ligne. Les applaudissements se sont peut-être estompés mais la force de nos émotions doit perdurer. (...) Si la pandémie nous a bien appris une chose, c'est bien la valeur du temps et qu'il n'a rien de plus précieux que le temps consacré à nos proches."

"Un investissement dans la santé mondiale"

L'Union européenne va donner 200 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le Covid-19 aux pays pauvres d'ici mi-2022, s'ajoutant aux 250 millions de doses déjà promises, a annoncé la présidente de la Commission européenne.

"C'est un investissement solidaire et c'est aussi un investissement dans la santé mondiale", a-t-elle déclaré, devant le Parlement européen, soulignant que, si dans l'Union européenne plus de 70% des adultes sont vaccinés, "moins de 1% des doses de vaccins ont été administrées dans les pays pauvres".

Un "Sommet de la défense européen"

Ursula von der Leyen est également revenue sur le retrait chaotique des Américains en Afghanistan. "Comment se fait-il que cette mission se soit arrêtée de façon si soudaine ? Ce sont des questions douloureuses auxquelles des alliés auront à répondre devant l'OTAN". La présidente de la Commission a insisté sur la nécessité de davantage de coopération avec l'OTAN. Une déclaration UE - OTAN est en cours de préparaton.

Ursula von der Leyen a également annoncé un "Sommet de la défense européen" avec le président Macron pendant la présidence française de l'UE au 1er semestre 2022. "Le moment est venu pour l'Europe de passer à la vitesse supérieure", a-t-elle déclaré. "Il ne s'agit pas seulement de nous protéger nous-même mais de nous doter de partenariats forts et fiables".