L'UE n'a pas été informée de la nouvelle alliance stratégique USA-GB-Australie

L'Union européenne n'a pas été informée préalablement de la nouvelle alliance stratégique annoncée mercredi soir par les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie pour la zone indo-pacifique, a indiqué jeudi la Commission européenne, lors du point presse quotidien.

L'UE a pris contact avec les pays concernés pour évaluer les répercussions de ce pacte, baptisé "AUKUS", et qui verra les États-Unis partager avec l'Australie leur technologie de sous-marins à propulsion nucléaire.

"Nous réservons l'analyse de la situation en attendant de mieux cerner les plans annoncés hier soir", a affirmé une porte-parole de la Commission.

La France a déjà fait part de son mécontentement. Le choix de l'Australie de se doter de sous-marins à propulsion nucléaire en partenariat avec les États-Unis et le Royaume-Uni, au détriment d'un contrat de 31 milliards d'euros passé avec l'industriel français Naval Group, est une "décision regrettable", a affirmé jeudi le gouvernement français.

La Chine est elle aussi fâchée. Cette initiative "sape gravement la paix et la stabilité régionales, intensifie la course aux armements et compromet les efforts internationaux de non-prolifération nucléaire", a déclaré devant la presse le porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian.