Rupture contrat de sous-marins Australie-France : "Un mauvais coup inacceptable" dénonce Michel Barnier

"A coup sûr, c'est un mauvais coup porté par l'Australie, peut-être par d'autres pays contre la France. Cela aura des conséquences. Dans l'immédiat, c'est un mauvais coup entre alliés, un mauvais coup inacceptable, c'est un mauvais coup pour l'emploi", a déclaré l'ancien commissaire européen, lors d'un déplacement au salon international de l'élevage (SPACE) à Rennes.

"Ce qui m'interroge, c'est les conditions dans lesquelles ce contrat a été négocié, annoncé et accompagné politiquement", a-t-il ajouté. "Je tire de cela deux premières leçons, une sur l'influence française, qui diminue en Europe et dans le monde. Donc, comme candidat, et demain si les Français et les Françaises me choisissent comme président de la République, je mettrai en place une stratégie d'influence française, méthodique".

"Il y a urgence dans tous les domaines pour reconstruire l'influence de la France. L'influence de la France ne se décrète pas, elle ne tombe pas du ciel, elle se construit de façon méthodique dans tous les domaines, qui incluent les 3 millions et demi de Français qui vivent à l'étranger", a détaillé l'ancien ministre et ex-négociateur du Brexit.

"Puis sur la recherche, l'industrie, nous avons des questions à nous poser: comment consolider notre effort de défense? Comment construire une meilleure réponse européenne entre les 27 pays de l'Union sur ces questions? Là aussi, cela ne se décrète pas, pour porter cette ambition de politique européenne de défense, il faut de la ténacité avec nos 26 partenaires de l'Union européenne", a estimé M. Barnier.

L'Australie a rompu mercredi un gigantesque contrat passé auprès de la France pour la livraison de sous-marins conventionnels.

M. Barnier s'est par ailleurs déclaré "aux côtés" des pêcheurs français, alors que la prolongation de trois mois des licences provisoires accordées aux bateaux de l'UE, essentiellement français, se termine le 30 septembre, et qu'une nouvelle manifestation est annoncée samedi à Pirou (Manche).

"Les pêcheurs français ont raison, comme d'ailleurs les pêcheurs d'autres pays. Je suis à leurs côtés pour demander simplement que les accords passés soient respectés, à la lettre. Ils ne le sont pas. J'ai déjà dit que dans ce domaine, je trouve que les Britanniques se comportent comme des flibustiers", a déclaré Michel Barnier interrogé par l'AFP.