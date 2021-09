Sous-marins: Paris évoque un "mensonge" et une "crise grave", quel impact sur la coopération au sein de l'Otan ?

Sous-marins : un "coup dans le dos" de l'Australie, une décision "brutale" de Biden, déplore Paris

La France a fustigé Canberra et Washington jeudi, dénonçant un "coup dans le dos" australien et une décision "brutale" de Joe Biden après l'annonce d'un partenariat stratégique entre l'Australie, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne qui a conduit à la rupture d'un gigantesque contrat de fourniture de sous-marins français à l'Australie.