"Des élections beaucoup plus sales qu'en 2011": À Moscou, les résultats réels resteront inconnus Pour l'opposition, la Douma élue est "illégitime" et le score de Russie unie volé. © AP Sabine Verhest Journaliste



Au lendemain de la fermeture des bureaux de vote en Russie, les résultats officiels des élections sont clairs : Russie unie, en dépit d'un léger recul, a remporté les législatives avec près de la moitié des voix (49,85 %) et plus des deux tiers des sièges à la chambre basse du Parlement, la Douma. "Une victoire convaincante et propre", a assuré, sérieusement, l'un des dirigeants...