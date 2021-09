Elections en Russie: l'UE dénonce une "atmosphère d'intimidation"

"Ces élections se sont déroulées dans une atmosphère d'intimidation et contre toutes les voix critiques et indépendantes", a déclaré un porte-parole du Haut représentant pour les affaires étrangères Josep Borrell. Le porte-parole a également souligné qu'il n'y avait pas d'observateurs internationaux indépendants sur le terrain. "Il est donc difficile de voir comment les élections se sont réellement déroulées, mais nous avons des indications d'observateurs locaux indépendants qui ont signalé de nombreuses irrégularités".

Le déroulement des élections législatives russes sera abordé lors d'une réunion des 27 ministres des affaires étrangères de l'UE à New York, lundi soir. M. Borrell rencontrera également le ministre russe des affaires étrangères, M. Sergey Lavrov, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York cette semaine.

Les élections législatives en Russie se sont soldées par une victoire du parti "Russie unie". Sur la base des résultats de 95,15 % des bureaux de vote, la formation du président Vladimir Poutine a obtenu 49,64 % des voix.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a qualifié les scrutins de "libres et équitables". L'opposition a dénoncé une fraude massive et fait notamment état de l'utilisation de faux bulletins de vote et de l'expulsion d'observateurs des bureaux de vote.