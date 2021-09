Accueil International Europe Présidentielle française : les candidats de gauche dans les starting-blocks Sept candidats de gauche espèrent être élus président de la République en 2022. Le front de gauche qui a permis à Mitterrand de l’emporter en 1981 apparaît comme une chimère. Les Verts devront trancher entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau au second tour de leur primaire. © AFP Laure de Charette, correspondante en France

À vos marques, prêts, partez… Sur la ligne de départ de la course vers l’Élysée, les visages des concurrents se distinguent un peu plus nettement qu’avant l’été. Parmi les ténors de gauche, Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) est là, sans surprise, convaincu que sa troisième candidature à l’élection suprême sera la bonne, comme cela fut le cas pour Chirac et Mitterrand ; à ses côtés, les incontournables Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) et Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste), sans oublier Fabien Roussel, le chef de file des communistes. Non loin, Arnaud Montebourg, l’ancien ministre de l’Économie...