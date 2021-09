Accueil International Europe Éric Zemmour, candidat? L'essayiste affole la course à la présidentielle française Le Pen et les Républicains tremblent à l’idée que l’essayiste se présente. © AFP Laure de Charette - Correspondante en France

D'une certaine manière, il a déjà gagné. Éric Zemmour, 63 ans, n'en finit plus d'entretenir le suspense sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle. Ira ou n'ira pas ? Même s'il renonce dans quelques semaines, le journaliste et essayiste aura fait la promotion de La France n'a pas dit son dernier mot, son dernier livre, autopublié, qui s'annonce comme l'une des plus fortes ventes de la fin de l'année. Un jackpot en perspective, dans la droite ligne de ses précédents best-sellers. Et il aura réussi à imposer dans le débat public les thèmes qui lui sont chers, à savoir l'insécurité et l'immigration....