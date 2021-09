Présidentielle française 2022 : voici la première mesure qui serait prise par Anne Hidalgo si elle était élue

Ce mardi matin, sur BFMTV, la candidate socialiste a révélé ses premières intentions et ses priorités si elle était élue présidente de la République. Sa première mesure ? Augmenter les salaires. "Il y a en France un problème de salaires", affirme la maire qui estime que le logement, la santé, les études sont trop coûteux pour la classes populaire et moyenne, en décrochage.



Si elle est élue Présidente, Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) engagera "de grandes négociations salariales" comme première mesure pic.twitter.com/i8wPDbyHRd — BFMTV (@BFMTV) September 21, 2021

Avec cette déclaration, la candidate socialiste vise les mouvements sociaux qui se sont cumulés durant le quinquennat d'Emmanuel Macron, dont celui des Gilets Jaunes. Devant Bourdin, Hidlago - candidate depuis le 12 septembre - annonce vouloir "remettre les Français dans une situation où ils puissent vivre dignement de leur travail." Les revenus sont donc le thème de début de campagne de la socialiste. Comme le rappelle Le Parisien, la maire de Paris avait déjà annoncé vouloir doubler les salaires des enseignants durant son mandat, en cas de victoire.

Dans son intervention, Anne Hidalgo annonce aussi une méthode pour faire passer cette augmentation de salaire. "J'engagerai avec les syndicats, au niveau interprofessionnel et au niveau des branches des négociations salariales. J'appliquerai à la question des salaires, ce que j'applique au reste. De la discussion, de la négociation, de la concertation. Et que l'ensemble des Français s'impliquent dans leur avenir", invite la candidate. Une manière de prendre de la distance avec le président Emmanuel Macron, surnommé Jupiter et critiqué pour la verticalité des décisions par ses opposants politiques.