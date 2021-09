Élections en Allemagne : le président du FDP annonce des pourparlers "exploratoires" avec les Verts

"Entre les Verts et le FDP, il y a les plus grandes différences en termes de contenu", a admis M. Lindner lundi à Berlin. Néanmoins, le leader du FDP veut chercher un terrain d'entente. Pendant la campagne électorale, les Verts et le FDP ont également tourné le dos au statu quo de la "GroKo" (grande coalition) de la CDU/CSU (Union chrétienne-démocrate) et du SPD (parti social-démocrate). Selon M. Lindner, il est logique d'explorer si un "centre progressiste" d'une nouvelle coalition pourrait émerger entre le FDP et les Verts.

Après ces premières discussions avec les Verts, le FDP est prêt à entamer des discussions avec le SPD ou la CDU/CSU, si les invitations à le faire se présentent, a déclaré Christian Lindner.

Les Verts (14,8 %) et le FDP (11,5 %) sont devenus les troisième et quatrième partis aux élections législatives allemandes. Ils sont nécessaires à la formation d'une coalition et peuvent être la clé du choix du prochain chancelier.