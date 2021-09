Élections en Allemagne : les Verts voient une "certaine logique" dans les discussions avec le SPD et le FDP

Maintenant que les résultats des élections législatives allemandes sont connus, les Verts préfèrent d'abord discuter avec le parti social-démocrate SPD et le parti libéral FDP pour former un nouveau gouvernement.

"Il y a une certaine logique à parler avec le SPD et le FDP", a déclaré le co-président Robert Habeck à Berlin lundi. Mais cela n'exclut pas des discussions avec la CDU/CSU, a-t-il ajouté. Les élections législatives allemandes de dimanche n'ont pas donné de vainqueur clair. Le SPD a battu de justesse les chrétiens-démocrates de la CDU/CSU.

Le candidat à la chancellerie du SPD, Olaf Scholz, veut entamer dès que possible des discussions avec les Verts et le FDP en vue de la formation d'une "Ampelkoalition" (littéralement coalition des feux de signalisation), mais son challenger de centre-droit, Armin Laschet, n'abandonne pas pour autant et est prêt à travailler sur une "coalition Jamaïque" avec les Verts et le FDP.

Les Verts (14,8 %) et le FDP (11,5 %) étaient les troisième et quatrième partis les plus importants lors des élections législatives. Ils sont nécessaires à la formation d'une coalition.

Lundi, M. Habeck a déclaré qu'une "Ampelkoalition" était "l'option la plus proche", mais cela ne signifie pas qu'il faille claquer la porte à la CDU/CSU. Il s'agit de former le gouvernement le plus déterminé à résoudre les problèmes à venir. Il ne devrait pas s'agir d'une "politique du plus petit dénominateur commun", a déclaré le coprésident des Verts.

Sa collègue présidente Annalena Baerbock, qui était la candidate des Verts à la Chancellerie, a une nouvelle fois souligné la nécessité d'un changement radical pour pouvoir arrêter le changement climatique. Pour elle, la protection du climat est une priorité dans tous les domaines.