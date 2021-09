Élections en Allemagne: vers un nombre record de sièges au Parlement

Le conseil électoral prévoit que le Bundestag compte 735 sièges. Actuellement, il y en 709 et il s'agit déjà d'un record. Le nombre de députés au Bundestag fluctue d'une législature à l'autre. Cela est dû au système électoral allemand, qui donne à chaque électeur non pas une, mais deux voix. Avec la première (de 'Erststimme'), le citoyen allemand vote pour un des candidats qui se présentent dans sa circonscription. Il y a 299 circonscriptions en Allemagne. Avec sa seconde voix ('Zweitstimme'), l'électeur vote pour un parti. C'est le pourcentage de voix recueilli par chaque formation politique au niveau national qui détermine la répartition des sièges au final et l'équilibre des forces politiques au Bundestag.

Le parlement compte en principe 598 sièges mais il peut arriver qu'un parti dispose de plus de députés élus directement (avec la première voix) que de sièges qu'il devrait théoriquement avoir à la proportionnelle (à partir des secondes voix). Cela doit alors être rectifié. Pour que les autres partis ne soient pas pénalisés et que chaque parti obtienne le nombre de sièges prévu par la deuxième voix, des sièges supplémentaires sont attribués. Seuls les partis ayant recueilli plus de 5% des voix sont représentés.

Les électeurs allemands sont toutefois peu enthousiastes à l'inflation du nombre de députés au sein de la Chambre basse du parlement. Selon un sondage de Yougov publié le week-end dernier, quelque 71% des Allemands estiment que le parlement a trop de sièges. Seuls 3% des personnes interrogées souhaiteraient un Bundestag encore plus grand.