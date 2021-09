Le CDU tenu en échec dans la circonscription d'Angela Merkel: le mandat direct décroché par une candidate SPD

Le mandat direct que la chancelière détenait dans sa circonscription électorale de Ruegen/Greifswald revient à la candidate sociale-démocrate de 27 ans, Anna Kassautzki, qui a remporté 24,3% des suffrages directs.

Le successeur de Mme Merkel, le candidat direct de la CDU dans cette circonscription, Georg Guenther (33), est arrivé second, avec 20,4% des votes.

Les électeurs allemands disposent de deux voix, une pour le candidat de leur choix, et une seconde pour leur parti préféré. Les mandats du second vote sont calculés à la proportionnelle, et se traduisent par des sièges au Bundestag.

Mme Merkel a été élue au Bundestag par mandat direct depuis sa circonscription à chaque élection depuis 1990. Elle ne se présentait pas lors de ce scrutin.