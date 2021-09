Dans les geôles biélorusses, M. et Mme Tout-le-monde : "Uniquement parce qu’ils n’ont pas eu peur d’exercer leurs droits"

Six cent cinq. À ce jour, le 3 août, le centre des droits de l’homme Viasna a comptabilisé plus de six cents prisonniers politiques en Biélorussie, parmi lesquels son président Ales Bialiatski.