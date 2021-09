Nouvel achat d'armement français par Athènes : la Grèce et la France renforcent leur coopération stratégique

La Grèce et la France vont renforcer leur coopération stratégique, a déclaré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis lundi soir, quelques heures avant l'annonce à Paris d'un contrat militaire avec la France. "Nous nous dirigeons vers un renforcement conséquent du partenariat stratégique entre la Grèce et la France", a assuré M. Mitsotakis à la télévision publique ERT durant une visite dans la capitale française. "Il y aura des annonces demain (mardi) matin au palais de l'Elysée" avec le président français Emmanuel Macron.

Selon la présidence française, les deux hommes doivent tenir une conférence de presse mardi à 09H30 à l'Elysée.

L'industrie de défense française cherche à rebondir après l'annulation d'un énorme contrat de sous-marins à 55 milliards d'euros par l'Australie, qui a préféré un partenariat stratégique avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni.

Selon la presse grecque spécialisée, l'offre française présentée à Athènes porte sur trois frégates de défense et d'intervention (FDI, Belharra selon leur nom pour l'export) et trois corvettes de classe Gowind.

Plus tôt ce mois-ci, M. Mitsotakis avait déjà annoncé l'achat surprise de six chasseurs français Rafale, en plus d'un précédent contrat à 2,5 milliards d'euros, signé en janvier, pour 12 Rafale d'occasion et six neufs.

Le programme d'armement grec, en plein essor, vise à contrer les provocations turques dans l'est de la Méditerranée, contre lesquelles la France est un des rares pays de l'UE à avoir protesté publiquement ces derniers mois.