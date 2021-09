Immigration en France : Marine Le Pen veut refondre "l'ensemble du droit applicable aux étrangers"

Marine Le Pen a proposé mardi d'inscrire dans la Constitution, par un référendum, la "maîtrise" de l'immigration, la "priorité nationale" et le principe d'une supériorité du droit français sur le droit international pour refondre "l'ensemble du droit applicable aux étrangers".

"La France restera-t-elle la France ou sera-t-elle emportée dans le torrent non maîtrisé de gigantesques flux migratoires qui balaieront notre culture, nos valeurs, nos modes de vie?", a interrogé lors d'une conférence de presse la candidate du RN à la présidentielle, pour qui ce scrutin porte "un enjeu de civilisation".

"Approuvez-vous le projet de loi C2i, projet de loi Citoyenneté-identité-immigration" de "maîtrise de l'immigration", sera la question posée à ce référendum.

Les trois objectifs de ce projet de loi sont "la maîtrise des flux migratoires, la protection de la nationalité et de la citoyenneté française, et la suprématie de la Constitution et du droit français" sur le droit international, comme celui de la CEDH (Convention européenne des droits de l'homme) ou de la CEJ (Cour européenne de justice).

Seront notamment inscrits dans la Constitution "la maîtrise de l'entrée des étrangers, l'éloignement des étrangers condamnés pour crimes ou délits graves ou ceux qui portent atteinte à l'ordre public, la priorité nationale, la protection par le chef de l'Etat de l'identité et du patrimoine de la France, l'interdiction de tout communautarisme" et "le principe de l'interdiction des régularisations", a développé Marine Le Pen.

Certaines prestations, comme les allocations familiales, "seront réservées aux Français", l'interdiction des régularisations "sera la règle" ainsi que "l'expulsion des étrangers délinquants", et des "sanctions pénales pour toute complicité à l'immigration illégale seront appliquées", selon Marine Le Pen.

Abrogation du regroupement familial et du droit du sol

Il sera aussi mis "fin à toutes les présences de droit des étrangers" comme le regroupement familial.

Le texte du RN prévoit aussi "l'abrogation du droit du sol". La naturalisation sera, elle, "soumise à des conditions d'assimilation strictes et vérifiées" et les "déchéances de nationalité des binationaux ou des personnes naturalisées coupables de crimes graves (...) seront précisées".

Enfin ce projet de loi envisage d'inscrire dans la Constitution "la suprématie de la Constitution française sur toutes les autres normes même internationales, (...) remettant de facto en cause les accords ou les processus juridiques qui portent atteinte à ce principe", inspiré du "bouclier constitutionnel" allemand.

Pour Mme Le Pen, ce projet permettra de mettre "fin à une judiciarisation excessive de la question des étrangers" en France et installera "des barrières à un effacement du droit français" au niveau international.

"Le temps du constat est dépassé", a ajouté Marine Le Pen, égratignant au passage le polémiste Eric Zemmour, candidat putatif à la présidentielle, en affirmant ne pas avoir "entendu beaucoup de solutions concrètes" de sa part, ou encore les "faux prophètes" de la droite.