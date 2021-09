Accueil International Europe "Les écologistes ont fait le choix d’une écologie de gouvernement": Yannick Jadot sera le candidat vert à la présidentielle 2022 L’eurodéputé a remporté de justesse le second tour de la primaire des écologistes, avec 51,03 % des suffrages, ce 28 septembre. ©AFP Laure de Charette - Correspondante en France

Un cheveu ! 2 112 voix de différence ! Considéré depuis des mois comme le favori du scrutin, Yannick Jadot, 54 ans, l'a emporté de toute justesse, avec 51,03 % des voix, contre Sandrine Rousseau au second tour de la primaire écologiste. Ce sera donc lui le candidat du parti Europe Écologie-Les Verts (EELV) pour l'élection présidentielle prévue en avril 2022. "J'ai gagné, l'écologie a gagné dans cette primaire, s'est-il félicité juste après l'annonce des résultats. Nous sommes une grande famille rassemblée et unie pour gagner cette campagne. Dès ce soir, on fait place au rassemblement de l'écologie....