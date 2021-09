Accueil International Europe Un an après, une guerre froide s’est installée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan Rien n’est résolu un an après la défaite des Arméniens au Karabakh. ©AFP Christophe Lamfalussy Journaliste service international



Un an après s’être battus au Haut-Karabakh, l’Arménie et l’Azerbaïdjan vivent dans une guerre froide larvée où les discours nationalistes se mêlent aux disputes territoriales et aux plaintes à la Cour internationale de justice. Le 27...