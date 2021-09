La Turquie pourrait coopérer avec la Russie pour la construction d'avions de combat et de sous-marins, a annoncé le président turc Recep Tayyip Erdogan, selon des propos rapportés jeudi par l'agence étatique turque Anadolu.

Turquie et Russie pourraient coopérer pour construire avions de combat et sous-marins

À bord du vol présidentiel rentrant mercredi de Sotchi, station balnéaire de la mer Noire où il a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine, le chef de l'État turc a évoqué devant des journalistes les nouveaux projets de coopération militaire avec la Russie.

"Nous avons parlé de ce que nous pourrions faire concernant la construction des moteurs d'avions et à propos des avions de combat. (...) Un autre domaine dans lequel nous pouvons agir ensemble est la construction de navires. Si Dieu le permet, nous pouvons même prendre des dispositions communes pour des sous-marins", a déclaré M. Erdogan.

Pour le chef de l'État turc, pas question de faire un "pas en arrière" concernant la livraison d'une deuxième batterie du système de défense antiaérienne russe S-400. Au contraire, les deux leaders ont parlé de "comment porter à un plus haut niveau" la coopération militaire turco-russe, a-t-il ajouté.

Ces déclarations risquent de tendre encore plus les relations d'Ankara avec Washington, qui a imposé l'année dernière des sanctions envers la Turquie pour l'achat du système de défense antiaérienne russe S-400.

Les États-Unis ont aussi exclu Ankara du programme de fabrication de l'avion furtif F-35, faisant valoir que les missiles russes pourraient en percer les secrets technologiques et étaient incompatibles avec les dispositifs de l'Otan.

Lors de son entretien avec des journalistes, M. Erdogan a appelé les Etats-Unis à "livrer les avions ou à rembourser" le paiement de 1,4 milliard de dollars effectué par Ankara pour les F-35.

La Russie et la Turquie entretiennent des relations complexes partagées entre rivalités régionales et intérêts économiques et stratégiques communs.

Elles soutiennent ainsi des camps opposés en Syrie, dans la région d'Idleb où se trouvent des combattants pro-Ankara et qui échappe au contrôle de Damas, soutenu par Moscou. Les deux puissances ont parrainé en 2020 un accord de cessez-le-feu dans cette région.

M. Erdogan n'a pas donné de détails sur les discussions des deux leaders concernant le nord de la Syrie, où des raids russes contre des combattants pro-Ankara se sont intensifiés ces dernières semaines.

"On ne peut nier que des problèmes surviennent parfois dans les régions dont on assure la sécurité à Idleb. (...) Nous soulignons l'importance d'agir ensemble à ce sujet", a déclaré le chef de l'État turc.

De son côté, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a souligné jeudi la nécessité de "mettre en œuvre" l'accord de cessez-le-feu, "en termes d'éviction des éléments terroristes d'Idleb".