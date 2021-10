Anne-Sophie Lapix laisse Xavier Bertrand sans voix en direct sur France 2

Hier soir, Xavier Bertrand était invité dans 20h22, la nouvelle séquence de JT de France 2 dédiée à l'élection présidentielle.

Anne-Sophie Lapix a abordé la question de la primaire des Républicains, à laquelle le candidat avait annoncé qu'il ne participerait pas. Il envisage par contre, depuis la semaine dernière, de se présenter devant un congrès des adhérents de LR.

Pour répondre, le président des Hauts-de-France a expliqué que "les électeurs de la droite et du centre, comme une majorité de Français, veulent que cela change". "Je suis celui qui peut porter ce changement. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, je serais devant vous pour vous présenter mon projet ?".

"Enfin, pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour...", lui fait alors remarquer la journaliste, du tac au tac. Visiblement surpris, Xavier Bertrand est resté sans voix pendant quelques secondes. Un moment de flottement qui a beaucoup fait rire les internautes.

"Vous savez pertinemment qu'aujourd'hui, je suis le seul qui peut me qualifier pour le second tour, et le seul à même de l'emporter", s'est finalement défendu le candidat, qui réunit actuellement 14% des intentions de vote. "Moi, je ne sais rien", a répondu la journaliste de France 2, souriante.