Au procès des attentats du 13 novembre, "des témoignages de souffrance et d'humanité"

"Est-ce que tu es mort?"... La voix de Juliette s'étrangle dans un sanglot. Au procès des attentats du 13 novembre 2015 en France, les témoignages de proches des victimes et de rescapés de l'attaque d'un des bars visés ont bouleversé vendredi la cour d'assises. Ces attentats, les plus sanglants jamais commis en France, ont fait 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et à Saint-Denis, en banlieue.