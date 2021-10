Le mécanisme liant fonds européens et Etat de droit "prêt à être utilisé"

Ce mécanisme, entré en vigueur en janvier, est suffisamment "mûr pour être utilisé", a déclaré à des journalistes la commissaire tchèque, chargée des "valeurs et de la transparence", sans indiquer quels pays seraient visés.

Le déclenchement de cette procédure pourrait avoir lieu avant la fin octobre, a-t-on indiqué de source européenne.

La Hongrie pourrait, entre autres, être dans le collimateur, Bruxelles reprochant de longue date à Budapest un manque de transparence dans la passation des marchés publics, une lutte insuffisante contre la corruption et un manque d'indépendance de la justice.

La Commission européenne est sous pression des eurodéputés, qui l'ont menacée d'un recours devant la justice européenne si elle n'appliquait pas rapidement cette procédure de "conditionnalité" pouvant déboucher sur une suspension ou une réduction des fonds européens.

La Hongrie, comme la Pologne - pays également dans le viseur de Bruxelles pour ses réformes accusées de saper l'indépendance des juges - ont par ailleurs pour l'instant échoué à faire approuver par la Commission leurs plans de relance.

Ces plans pourraient être validés accompagnés d'engagements sur le respect de l'Etat de droit conditionnant la poursuite des versements, et ce à partir de novembre, a-t-on ajouté de source européenne.

Prévu pour protéger le budget européen, le mécanisme de conditionnalité est le fruit d'un difficile compromis intervenu fin 2020. Il permet à l'UE de suspendre ou restreindre l'accès aux financements européens d'un Etat membre en cas de violations des principes de l'État de droit (lutte contre la corruption, indépendance de la justice...) portant atteinte à ce budget de l'Union.

La première étape de cette procédure inédite consistera pour la Commission à envoyer une notification à l'Etat où de telles violations sont constatées. Le pays dispose ensuite d'un délai pour répondre, après quoi la Commission peut proposer au Conseil, représentant les Etats membres, qui vote à la majorité qualifiée, de suspendre ou de réduire les versements au pays concerné.

Budapest et Varsovie, qui contestent la légalité de ce mécanisme, ont introduit un recours devant la Cour de justice de l'UE pour le faire invalider. Une audience est prévue les 11 et 12 octobre et une décision n'est pas attendue avant plusieurs mois.