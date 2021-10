Présidentielle française: un nouveau sondage place Éric Zemmour juste derrière Marine Le Pen, avec 15% des intentions de vote

Éric Zemmour n'en finit plus de monter au classement dans la course à la Présidentielle 2022, alors qu'il n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature. Le polémiste talonne à présent Marine Le Pen, créditée à 16% des intentions de vote. Il se place également devant Xavier Bertrand (14%), Valérie Pécresse (12%) et Michel Barnier (11%). Il est donc théoriquement à deux doigts de se qualifier pour le second tour.

Selon Franceinfo, le polémiste bénéficie des transferts de vote venant de la droite et de l'extrême droite. C'est d'ailleurs à la candidate RN qu'il prend le plus d'électeurs puisque, si Éric Zemmour n'est pas candidat, Marine Le Pen récolte 25% des intentions de vote, soit jusqu'à 9 points de pourcentage de plus.

En ce qui concerne la gauche, le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon est donné à 9%, à égalité avec l'écologiste Yannick Jadot (qui passe à 9,5% si Michel Barnier est le candidat de la droite), et la socialiste Anne Hidalgo obtient 5,5%, quels que soient les autres candidats.

L'actuel président Emmanuel Macron arrive toujours en tête au premier tour avec 25% des intentions de vote.