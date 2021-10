"Un combattant", "un homme très engagé", "le meilleur": les hommages à Bernard Tapie se multiplient

L'ancien homme d'affaires français Bernard Tapie est décédé ce dimanche, à l'âge de 78 ans. Personnalités du monde politique, économique ou encore sportif: nombreux sont ceux à lui rendre hommage.

Ses enfants, tout d'abord, ont réagi avec tristesse à sa disparition. Stéphanie Tapie, l'un des fils de Bernard Tapie, a publié un cliché de son père et lui sur Twitter, accompagné d'une sobre légende: "Au revoir mon phénix".

Au revoir mon Phénix 🙏🙏🖤🖤 pic.twitter.com/wRmqDoDyeh — Stéphane Tapie (@TapieStephane) October 3, 2021

Son petit-fils Rodolphe Tapie lui a également rendu hommage. "A jamais dans mon coeur, à jamais le meilleur", a-t-il déclaré sur Twitter.

Au revoir daddy !

A jamais dans mon cœur, à jamais le meilleur 🙏🏼❤️🕊 pic.twitter.com/eUzlH4zWzU — Rod (@RodTapieM) October 3, 2021

L'OM remercie son ancien président

L'Olympique de Marseille, duquel Bernard Tapie a été le président durant de nombreuses années, a également rendu hommage à l'homme d'affaires. "L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie", a déclaré le club de football sur Twitter. "Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club. Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches", conclut le communiqué.

Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches 🖤 pic.twitter.com/lx1C14kMV9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 3, 2021

"Une combativité à déplacer les montagnes", dit Macron

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont dits "touchés" dimanche par le décès de Bernard Tapie, "dont l'ambition, l'énergie et l'enthousiasme furent une source d'inspiration pour des générations de Français".

"Cet homme qui avait une combativité à déplacer les montagnes et à décrocher la lune ne déposait jamais les armes, et livra bataille contre le cancer jusqu'à ses derniers instants", ajoute un communiqué de l'Elysée.

Jean Castex salue "un combattant", "un homme très engagé"

Le Premier ministre Jean Castex s'est quant à lui "incliné" dimanche à la mémoire de Bernard Tapie, saluant un "combattant" et un "homme très engagé", en marge de la rentrée du parti LREM à Avignon.

Jean Castex rend hommage à Bernard Tapie: "La première image qui me vient, c'est celle du combattant" pic.twitter.com/5GPJCHsMLw — BFMTV (@BFMTV) October 3, 2021

"La première image qui me vient c'est celle du combattant, pour ses idées, ses convictions. Il a toujours été très engagé contre l'extrême droite, mais surtout pour des causes, son club, sa ville, l'entreprise aussi. Bref un homme très engagé qui a tout donné et je crois qu'on l'a vu aussi contre la maladie. Il a lutté pied à pied, comme le combattant qu'il a toujours été. Je m'incline à la mémoire de Bernard Tapie", a déclaré le chef du gouvernement à la presse.

Nicolas Sarkozy souligne sa "passion intacte"

L'ancien président français Nicolas Sarkozy, récemment condamné dans l'affaire Bygmalion, a également rendu hommage à Bernard Tapie. "Bernard Tapie aura vécu jusqu’au bout avec une passion intacte, une énergie indomptable, et une grande empathie pour les gens. Tout au long de sa cruelle maladie, il aura donné à chacun une leçon de courage et de dignité", a déclaré Sarkozy sur Facebook, avant d'adresser ses pensées à la famille Tapie.

"Bernard Tapie aura eu 1000 vies", souligne le maire de Marseille

L'actuel maire de Marseille Benoît Payan a également rendu hommage à Bernard Tapie. "C'est avec une profonde tristesse que je viens d'apprendre le décès de Bernard Tapie", a publié le socialiste sur Facebook."Bernard Tapie fait partie de l'histoire de Marseille (...) Bernard Tapie aura eu 1000 vies. Toutes vécues comme si c'était la dernière".