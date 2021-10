Corruption: le Conseil de l'Europe appelle la Slovénie à des "progrès considérables"

Dans son rapport d'évaluation publié en mars 2018, le Greco avait souligné qu'il existait un "large écart entre la législation et la pratique" dans la lutte contre la corruption en Slovénie, et avait adressé 15 recommandations au gouvernement de Ljubljana. Trois ans plus tard, le Greco constate que "la Slovénie n'a mis en oeuvre de manière satisfaisante aucune des recommandations".

Le Groupe réclamait entre autres un renforcement des moyens de la Commission slovène pour la prévention de la corruption, le durcissement des règles relatives au lobbying ou aux activités exercées au terme d'un mandat, ou encore l'extension du contrôle du patrimoine aux membres de la famille des gouvernants. "Des progrès considérables devront être faits au cours des prochains 18 mois", intime le Greco. L'instance note par exemple des manques persistants dans l'enregistrement des lobbyistes actifs qui gravitent autour du pouvoir, ou encore le manque de stratégies pour améliorer la gestion des conflits d'intérêts dans la politque et la police.

Cette instance du Conseil de l'Europe vise à améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption. Elle comprend actuellement les 47 États membres du Conseil de l'Europe (tous signataires de la Convention européenne des droits de l'homme), ainsi que le Belarus, le Kazakhstan et les États-Unis.

La Slovénie occupe actuellement la présidence tournante du Conseil de l'UE.