La CJUE une nouvelle fois critique de la Cour suprême polonaise

La Cour de Justice de l'Union européenne a rendu mercredi un nouvel arrêt mettant en doute la légitimité de la Cour suprême polonaise et l'indépendance du fonctionnement de la justice en Pologne.

Dans le dossier tranché mercredi, elle était appelée à se prononcer sur le sort d'un juge transféré en 2018 d'une section à l'autre d'un tribunal régional polonais, et qui conteste cette mutation. Parallèlement à ses multiples recours contre sa mutation, le principal intéressé, Waldemar Zurek, a attaqué la composition de la Cour suprême, demandant récusation d'une partie de ses juges.

La CJUE a déjà plusieurs fois condamné la Pologne pour les réformes du système judiciaire introduites depuis 2015 par le parti conservateur nationaliste Droit et Justice (PiS) au pouvoir. Des modifications dans la nomination des candidats à la fonction de juge à la Cour suprême ont déjà fait l'objet d'un arrêt en mars dernier. La plus haute juridiction de l'UE avait alors estimé qu'il pouvait y avoir violation du droit de l'Union si le Conseil national de la magistrature polonais (KRS), qui propose les noms au président, n'est pas indépendant des pouvoirs législatif et exécutif.

Dans le cas de Waldemar Zurek, c'est un juge contesté de la Cour suprême qui a rejeté son recours contre sa mutation, alors que la procédure de contestation des nominations était encore pendante.

Mercredi, la CJUE a d'une part indiqué que les mutations non consenties d'un juge vers une autre juridiction ou entre deux sections d'une même juridiction "sont potentiellement de nature à porter atteinte aux principes d'inamovibilité et d'indépendance des juges". Il faut voir s'il y a suffisamment de garanties contre les influences externes dans le système, et si les mutations sont bien motivées par des motifs légitimes. Une voie de recours opérationnelle doit aussi être en place. D'autre part, elle a réitéré, concernant les juges de la Cour suprême, qu'il importe de vérifier si les conditions de leur nomination ne sont pas susceptibles d'instiller dans l'esprit des citoyens un doute légitime quant à leur indépendance. Si c'est le cas, la juridiction de renvoi, dans ce cas-ci la chambre civile de la Cour suprême polonaise, peut considérer comme invalide la décision du juge contesté.