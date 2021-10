Accueil International Europe L’Union promet de s’ouvrir aux pays des Balkans. Un jour… Les Vingt-sept ne fixent pas de calendrier pour les adhésions. Le Premier ministre slovène (gauche) aux côtés de Charles Michel et Ursula von der Leyen au sommet de Brdo, en Slovénie. ©AFP Olivier le Bussy





Le discours tenu par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à l'issue du sommet de Brdo, en Slovénie, aura été le plus doux aux oreilles des six pays des Balkans occidentaux qui ambitionnent d'adhérer à l'Union européenne. "Les pays des Balkans occidentaux font partie de la même Europe que l'UE. Nous partageons la même histoire, les mêmes intérêts, les mêmes valeurs et, j'en suis profondément convaincue, le même destin.L'Union européenne n'est pas complète sans les pays des Balkans occidentaux",...