Viols présumés dans une résidence du Vatican: les deux accusés blanchis

Le tribunal pénal du Vatican a blanchi mercredi les deux accusés dans un procès contre un jeune prêtre italien jugé pour viols sur un mineur âgé d'un an de moins que lui, lorsqu'ils vivaient dans une résidence de la Cité du Vatican.

En juillet, le parquet avait requis six ans de prison ferme contre le père Gabriele Martinelli, 29 ans, accusé de viols, et quatre ans de prison contre le père Enrico Radice, 72 ans, qui était à l'époque des faits le recteur du pré-séminaire où ces viols présumés se seraient produits et aurait systématiquement protégé Gabriele Martinelli.

Le tribunal de première instance a jugé dans son bref verdict qu'ils étaient acquittés de certains délits, ne pouvaient être punis pour d'autres, tandis que d'autres encore étaient prescrits.

Les faits auraient commencé en 2007 dans le pré-séminaire Saint-Pie X, lorsque Gabriele Martinelli et sa victime présumée étaient encore tous deux adolescents, âgés de 14 et 13 ans. Ils se seraient déroulés durant cinq ans jusqu'en 2012, année où Gabriele Martinelli était âgé de 19 ans.

Ordonné bien plus tard prêtre à Côme (nord de l'Italie) en 2017, Martinelli travaille aujourd'hui dans un centre pour personnes âgées.

Le pré-séminaire Saint-Pie X héberge des enfants et adolescents qui étudient dans une école privée dans le centre de Rome et aident durant les messes célébrées dans la basilique Saint-Pierre. Certains d'entre eux décident éventuellement de devenir prêtres et d'aller étudier dans un séminaire.

En mai, le Saint-Siège a annoncé que cette résidence serait transférée en dehors des murs de la Cité du Vatican afin de rapprocher les élèves de leur école.