Élections allemandes: "Angela Merkel a une part de responsabilité dans l'échec de la CDU"

Allemagne : Scholz dit avoir "un mandat" pour former une coalition avec les Verts et le FDP

Sociaux-démocrates, Verts et libéraux allemands vont entamer jeudi des discussions préliminaires pour tenter de former une coalition inédite et sans les conservateurs d'Angela Merkel, même si le chef de ces derniers ne s'avoue toujours pas vaincu.