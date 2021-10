Ukraine: le président du parlement démis de ses fonctions

L'homme politique de premier plan, qui aura 38 ans ce vendredi, est considéré comme un rival possible de l'actuel président du pays, Volodymyr Zelensky, lors des élections de 2024. Les membres de la Rada ont été 284 à voter pour sa démission jeudi. Le minimum nécessaire pour que celle-ci soit effective était de 226 votes. Volodymyr Zelensky a justifié ses mesures contre M. Ramsukov par le fait que ce dernier avait parlé publiquement de conflits internes et n'avait pas soutenu la ligne de conduite du président contre les oligarques politiquement influents.

Le président du Parlement a également critiqué la décision de M. Zelensky d'ordonner la fermeture de trois chaînes de télévision pro-russes et le blocage de plusieurs sites d'information. Ses opposants accusent le président de vouloir purger le paysage médiatique en vue de sa possible réélection en 2024 et de chercher à éliminer d'éventuels concurrents.