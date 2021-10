"Notre priorité absolue est d'assurer que les droits des citoyens polonais sont protégés" : Ursula von der Leyen réagit à la décision de la Pologne

"La législation de l'Union européenne a la primauté sur la législation nationale, y compris les dispositions constitutionnelles. C'est ce qu'ont accepté tous les États membres en tant que membres de l'Union": cette déclaration de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, vendredi, a clairement rappelé la position de Bruxelles face à Varsovie, où le Tribunal constitutionnel a affirmé jeudi qu'une partie des traités européens était "inconstitutionnelle". L'Allemande se dit "profondément préoccupée" par cet arrêt, mais ne précise pas encore quelle option va suivre l'exécutif européen pour tenter de faire rentrer Varsovie dans le rang.

"J'ai donné pour instruction aux services de la Commission d'analyser (la décision du Tribunal constitutionnel polonais) rapidement et en profondeur. Sur cette base, nous déciderons des prochaines étapes", ajoute Ursula von der Leyen. La Commission utilisera en tout cas "tous ses pouvoirs, selon les traités, pour assurer" que la primauté du droit européen et le respect des arrêts de la Cour de Justice de l'UE (CJUE) sont suivis par tous les États membres.

La réaction de la présidente de la Commission suit toute une série de réactions outrées à travers l'UE, dont celle de Sophie Wilmès, ministre belge des Affaires européennes. "Ceux qui la rejoignent connaissent les règles de notre Union, basée sur des valeurs", rappelait la libérale jeudi soir via Twitter. Il s'agit de protéger "les fondements du projet européen", ajoutait-elle. L'Allemand Heiko Maas n'a pas dit autre chose vendredi, indiquant dans des journaux allemands que "quand un pays décide politiquement de faire partie de l'UE, il doit également veiller à ce que les règles convenues soient pleinement appliquées".

Qu'un pays membre rejette officiellement la primauté du droit européen, et refuse également de manière répétée de se plier aux décisions de la CJUE, fait bouillonner Bruxelles. Cela suit des mois de bataille juridique et politique au sujet des réformes de la Justice mises en place par le PiS, le parti Droit et Justice du Premier ministre Mateusz Morawiecki. Ce dernier accuse l'UE d'ingérence dans des affaires intérieures et de traiter la Pologne "comme un pays de deuxième catégorie". Le pouvoir polonais parle aussi volontiers de "chantage" quand la Commission prend parallèlement son temps pour l'approbation du plan de relance polonais, rattaché à 23,9 milliards d'euros de subsides européens.

Bruxelles rappelle de son côté que "l'UE est une communauté de valeurs et de lois", et balaie l'idée d'un traitement particulier. "Notre priorité absolue est d'assurer que les droits des citoyens polonais sont protégés et qu'ils bénéficient des avantages octroyés par l'appartenance à l'UE, comme tous les citoyens de l'Union", selon Ursula von der Leyen. "Les citoyens UE et les entreprises faisant des affaires en Pologne ont besoin de la certitude légale que les règles de l'UE, dont les arrêts de la CJUE, sont pleinement appliquées en Pologne".