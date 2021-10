La Pologne qui décrète la non-primauté du droit européen : "Une attaque contre l'UE", estime Paris

La décision de la plus haute juridiction polonaise, qui s'est prononcée jeudi contre la suprématie absolue du droit communautaire européen sur le droit polonais, est une "attaque contre l'UE", a jugé vendredi Clément Beaune, le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes.

"C'est gravissime. Ca n'est pas un sujet technique ou un sujet juridique. C'est un sujet éminemment politique qui s'inscrit d'ailleurs dans une longue liste de provocations à l'égard de l'UE", a estimé Clément Beaune sur la chaîne RMC/BFMTV.

La Cour polonaise a déclaré jeudi que certains articles du traité de l'UE étaient "incompatibles" avec la Constitution polonaise et enjoint aux institutions européennes de ne pas "agir au-delà du champ de leurs compétences" en interférant avec le système judiciaire polonais, qui constitue une pomme de discorde majeure avec Bruxelles.

"C'est le risque d'une sortie de facto" de l'UE, a observé Clément Beaune. "C'est une attaque contre l'UE", par "un tribunal constitutionnel qui a été fait à la main du pouvoir polonais", a-t-il encore affirmé.

La Pologne et l'Union européenne sont en désaccord sur les réformes judiciaires introduites par le parti conservateur nationaliste au pouvoir Droit et Justice (PiS), qui, selon Bruxelles, menacent la démocratie et l'état de droit dans ce pays.

Le différend avec Bruxelles porte en particulier sur un nouveau système disciplinaire pour les juges qui, selon Bruxelles, menace gravement l'indépendance du pouvoir judiciaire en Pologne.

La Commission européenne s'est dite "préoccupée" par la décision du tribunal polonais, via le commissaire Didier Reynders, pour qui l'UE "utilisera tous les outils" à sa disposition pour protéger la primauté du droit européen qui se trouve "au coeur de l'Union".

Le mois dernier, le commissaire européen chargé de l'Economie, Paolo Gentiloni, avait prévenu que l'affaire judiciaire polonaise pourrait avoir des "conséquences" sur le versement des fonds de relance à la Pologne.

Une "option" que semble soutenir le secrétaire français aux Affaires européennes. "S'il n'y a pas le respect élémentaire des règles communes, des droits et libertés de l'Europe, il ne peut pas y avoir de plan de relance et de soutien à la relance en Pologne", a-t-il lancé vendredi.

"Quand on dit qu'on ne respecte pas la primauté du droit de l'UE, (...) on tue l'Europe", a-t-il encore asséné.

L'Union européenne n'a pas encore approuvé les 23 milliards d'euros de subventions et les 34 milliards d'euros de prêts bon marché prévus pour la Pologne.