Accueil International Europe Rester dans l’Europe ou en sortir ? Que veut vraiment la Pologne? Le pouvoir polonais s’est lancé dans un combat juridique dont il n’a pas grand-chose à espérer. Une affiche visible lors d’une manifestation pro-européenne organisée devant le Tribunal constitutionnel polonais, le 7 octobre. ©AFP Olivier le Bussy





Le jugement rendu jeudi par le Tribunal constitutionnel polonais, qui déclare incompatibles des parties des traités européens avec la loi suprême polonaise est une attaque frontale contre la primauté du droit européen et la Cour de justice de l’Union européenne. Le grave conflit juridique et politique entre Varsovie et l’Union est le point culminant de six années de tensions, de provocations, de mises en garde et de rappel à l’ordre. Entre la...