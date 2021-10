Accueil International Europe Le Royaume-Uni teste la résistance de l’Union européenne La Commission va proposer ce mercredi des solutions pour alléger les contrôles douaniers entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Mais le Royaume-Uni exige de revoir de fond en comble le protocole nord-irlandais. Londres entretient la tension avec l’Union européenne. Le ministre britannique David Frost, en charge des relations avec l’Union européenne, a réclamé mardi, de Lisbonne, la révision du protocole nord-irlandais. ©AP Olivier le Bussy et Tristan de Bourbon, à Londres

Au moins, on ne peut pas reprocher à David Frost de manquer de lucidité sur l'état des relations entre son pays, le Royaume-Uni, et l'Union européenne (UE). Dans un discours prononcé ce mardi à Lisbonne, l'ancien négociateur du Brexit, devenu ministre du gouvernement conservateur dirigé par Boris Johnson les a qualifiées "d'instables et de quelque peu acrimonieuses". L'une des raisons des tensions entre l'Union et son ex-État membre tient à la volonté britannique de revoir fondamentalement le protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord. Cette...