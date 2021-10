Londres annule son feu d'artifice du Nouvel An pour la deuxième année consécutive à cause du coronavirus

"Graves erreurs", "échec historique": un rapport accable le gouvernement britannique dans la crise du coronavirus

Un rapport parlementaire accablant publié mardi affirme que le gouvernement britannique et ses conseillers scientifiques ont commis de graves erreurs et accumulé d'importants retards dans la gestion du début de la pandémie, "un des plus importants échecs en matière de santé publique que le Royaume-Uni ait jamais connu".