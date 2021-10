Des dizaines de milliers de manifestants en Géorgie pour la libération de l'ex-président

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté jeudi en Géorgie pour réclamer la libération de l'ex-président Mikheïl Saakachvili, qui est incarcéré depuis son retour d'exil début octobre et a entamé une grève de la faim.

Au moins 50.000 personnes s'étaient rassemblées sur la Place de la Liberté, dans le centre de la capitale Tbilissi, scandant le nom de M. Saakachvili, selon une estimation d'un correspondant de l'AFP.

"Libérez Saakachvili !", "Non à la persécution politique !", pouvait-on lire sur les banderoles brandies par les manifestants.

Président de la Géorgie entre 2004 et 2013, Mikheïl Saakachvili, 53 ans, a été arrêté le 1er octobre à son retour d'un exil de huit ans et envoyé derrière les barreaux afin de purger une peine de six ans de prison pour "abus de pouvoir".

Le flamboyant ex-président, désormais chef de file de l'opposition, rejette cette condamnation qu'il juge politique et dit avoir commencé une grève de la faim pour protester contre son emprisonnement

Son emprisonnement s'inscrit dans le cadre de la crise politique qui secoue la Géorgie depuis des élections législatives en octobre 2020, remportées de peu par le parti au pouvoir du Rêve géorgien, fondé par le milliardaire Bidzina Ivanichvili, le grand rival de M. Saakachvili.

L'ancien chef de l'Etat, une personnalité charismatique autant adulée que critiquée, était rentré secrètement en Géorgie début octobre, à la veille d'élections municipales cruciales pour le pouvoir.

Le scrutin a finalement été remporté par le parti au pouvoir avec 46,7% des voix, contre 30,6% au Mouvement national uni (MNU) de M. Saakachvili. Les divers partis d'opposition ont rassemblé ensemble 53% des voix et dénoncé des fraudes massives.

Dans les principales villes, y compris à Tbilissi, des seconds tours auront lieu le 30 octobre entre des candidats du pouvoir et du MNU.