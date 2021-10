Quand les punaises de lits envahissent les résidences universitaires: "Cela rend complètement fou"

Ceux qui ont déjà été confrontés aux punaises de lit le savent : il s'agit d'un véritable fléau dont il peut être très dur de se débarrasser. Ces petites bêtes adorent se faufiler dans les vêtements pliés, les vieux meubles ou les bagages pour se faire transporter d'un endroit à un autre, comme des reines. Malheureusement, une fois qu'elles ont envahi un lieu, elles sont généralement assez dures à déloger. Les étudiants de la résidence Crous "Les Roses" à Orléans (France) en font actuellement l'amère expérience.

"Ça rend fou", explique Laura, 20 ans, au Figaro. Depuis la rentrée universitaire, tout le bâtiment est infecté. "Et encore, je suis dans la moins pire des situations: certains ont des punaises de lit et des cafards", déplore l'étudiante, qui a tout de même les bras couverts de petites piqûres.

Si l'apparition des punaises de lit n'est pas liée à la propreté d'un bâtiment, leur installation sur la durée dépend des bonnes pratiques de chacun. Or, tous les étudiants ne prennent pas forcément les précautions nécessaires. "J'ai sûrement dû en attraper à la laverie qui se trouve au rez-de-chaussée de la résidence. Certains laissent leurs sacs de vêtements sales et potentiellement infectés", détaille l'étudiante. A partir de là, il est très facile pour les punaises d'aller d'un logement à l'autre.

Jonathan Bruneau, le vice-président de la résidence, a signalé le problème. Un traitement a été effectué. Mais, pour lui, il faut aller encore plus loin. "Il y a certains bâtiments qui méritent un traitement complet", explique-t-il. Pour la résidence, qui s'appuie sur un spécialiste en nuisibles, "il ne faut pas traiter un bâtiment entier, mais attaquer le problème à la source". Il précise que les chambres où il y a un problème sont visitées toutes les deux semaines.

Que faire si on est confronté à des punaises de lit?

Si, vous aussi, vous êtes confronté à un problème de punaises de lit dans votre logement étudiant, il faut commencer par le signaler le plus vite possible aux gérants du bâtiment. Plus le problème est pris vite, plus il sera facile de le régler. Même si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agit de punaises de lit, mieux vaut quand même faire part de vos doutes. Pour rappel, les punaises de lit sont de couleur brune et visibles à l'oeil nu. Elles ne sautent pas, et se cachent généralement dans des coins sombres. Elles sont responsables de l'apparition de petits boutons sur la peau, surtout aux endroits découverts pendant la nuit. Heureusement, elles ne se transmettent pas d'un humain à un autre.

Comment s'en débarrasser?

Bien souvent, il faudra l'intervention d'un professionnel qui parviendra à vaincre l'invasion. Mais, en attendant, vous pouvez déjà appliquer ces conseils:

- Eliminez toutes leurs sources de nourriture en rangeant votre logement de fond en comble et en aspirant rigoureusement chaque recoin et ce, régulièrement.

- Lavez vos vêtements à haute température et repassez-les : les punaises ne supportent pas la chaleur. Une fois cela fait, stockez-les dans des sacs poubelles bien hermétiques pour éviter que les punaises reviennent. A l'inverse, vous pouvez placer votre sac à dos infesté de punaises dans le congélateur, les punaises mourront de froid.

- Passez votre matelas et votre couette à la vapeur.

- Utilisez des insecticides en suivant rigoureusement la notice, ou privilégiez des insecticides naturels comme la terre de Diatomée.