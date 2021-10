Accueil International Europe Élections en Allemagne: sociaux-démocrates, écologistes et libéraux dégagent la route vers un gouvernement "feu tricolore" Sociaux-démocrates, écologistes et libéraux ont décidé de plancher sur la rédaction d’un accord de coalition. Annalena Baerbock, (Die Grüne), Olaf Scholz (SPD) et Christian Lindner (FDP) en conférence de presse ce vendredi 15 octobre. ©Kay Nietfeld/dpa Delphine Nerbollier

Le traumatisme de 2017 ne se répétera pas. Il y a quatre ans, les libéraux allemands (FDP) avaient claqué la porte à l’issue de négociations exploratoires avec les chrétiens-démocrates et les écologistes. Cette fois, le parti de Christian Lindner reste dans le jeu et veut poursuivre les négociations pour former...