Le Slovène Janez Jansa perd ses nerfs sur Twitter et donne raison à ceux qui critiquent ses crises d'autoritarisme Les publications sur Twitter du Premier ministre slovène ne sont pas passées inaperçues. ©AFP Maria Udrescu Journaliste en charge des Affaires européennes





Vu le caractère du populiste Janez Jansa, dont les tweets intempestifs lui ont valu le surnom de "Trump européen", on s'attendait à ce que la présidence slovène du Conseil de l'Union soit haut en couleurs. Mais peu s'imaginaient que le Premier ministre slovène irait jusqu'à s'en prendre publiquement à des eurodéputés (dont certains ne siègent même plus au Parlement ou ne sont plus de ce monde), les accusant...