Hongrie: forte participation à la primaire de l'opposition pour élire un candidat unique

Selon un post sur Facebook de la commission pré-électorale, 662.016 personnes ont voté. Six partis d'opposition, issus de tout l'éventail politique hongrois, ont uni leurs forces afin de présenter un candidat unique à l'élection de 2022 pour faire barrage à un troisième mandat de l'actuel Premier ministre, Viktor Orban.

Cinq candidats et candidates avaient pris part à un premier tour de votes le mois dernier. Deux s'étaient distingués au second tour: la sociale-démocrate Klára Dobrev du parti Coalition démocratique (DK) et le conservateur indépendant Peter Marki-Zay. Ce dernier avait accédé au dernier tour après l'annonce faite par Gergely Karacsony, maire de Budapest arrivé deuxième, qu'il renonçait à se présenter.

La Coalition démocratique est considérée comme le parti d'opposition le plus puissant. L'époux de Mme Dobrev, elle-même vice-présidente du Parlement européen, avait occupé le poste de Premier ministre entre 2004 et 2009 mais Ferenc Gyurcsany était devenu une figure très controversée en Hongrie après un scandale en 2006. Viktor Orban lui avait succédé en 2010.

Les résultats de la primaire sont attendus dimanche soir. Le ou la gagnante tentera ensuite d'être élu face à Viktor Orban, qui comptabilise 12 années à la tête du pays.