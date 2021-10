Eruption d'un volcan aux Canaries : la lave atteint le village La Laguna

Selon les médias espagnols, la lave d'une température de 1.270 degrés qui s'écoule vers la mer devrait atteindre le centre du village mercredi.

Les 1.650 résidents avaient déjà été priés d'évacuer par mesure de précaution. Selon la trajectoire de la lave, des centaines de maisons et une église historique sont menacés. Les autorités publiques espéraient jusqu'à présent que La Laguna serait épargné et que la lave s'écoulerait plus au sud.

Ce volcan, qui n'a pas encore de nom officiel, est entré en éruption le 19 septembre pour la première fois en cinquante ans. Depuis lors la lave et les cendres ont causé des dégâts conséquents aux habitations, infrastructures et cultures. Plus de 7.000 personnes ont été déplacées.