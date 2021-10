Accueil International Europe La crise des prix de l'énergie échauffe les esprits des Vingt-sept Ils devaient aborder jeudi lors du sommet européen ce sujet aux multiples ramifications, qui réclame des solutions à court terme et de la réflexion sur le long terme. ©AFP/OLIVIER HOSLET Olivier le Bussy et Maria Udrescu

Les prix de l'énergie flambent, les plombiers européens cherchent à s'entendre sur les mesures à mettre en œuvre pour atténuer, à défaut d'éteindre, l'incendie. Une semaine après que la Commission européenne a présenté une "boîte à outils" de propositions pour protéger, autant que possible, les particuliers et les entreprises de la brutale augmentation des prix, le sujet atterrit ce jeudi sur la table des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, réunis en sommet à Bruxelles. "Il y a une poussée pour une plus grande coopération européenne", souligne une source européenne. Une insiste cependant sur la...