Présidentielle française: certains candidats se plaignent d'un "déséquilibre" du temps de parole

Des discours rediffusés à trois heures du matin et des interviews qui tournent en boucle dans la nuit noire: plusieurs candidats à la présidentielle se plaignent des pratiques des chaînes d'info qu'ils accusent de "jouer" avec les règles pour respecter les temps de parole.

"Cnews profite de la nuit pour rattraper son retard d'insoumission à l'antenne ! Le meeting de Jean-Luc Melenchon y est passé deux fois dans la nuit de dimanche à lundi" dernier, s'est exclamé cette semaine le député LFI Adrien Quatennens, joignant le CSA à "mettre de l'ordre".

La France Insoumise n'est pas la seule formation à s'inquiéter d'interventions de leur candidat en "diffusion nocturne" pour "contourner la règle du pluralisme" politique

Rappelant que le phénomène n'est pas nouveau, François Asselineau, candidat du parti pro-Frexit UPR, se souvient, lui, qu'en 2017, il passait "quelques fois en boucle sur BFMTV, à une heure où personne ne regardait la télévision".

Fin 2020, LCI s'était vue reprocher de diffuser des interventions de l'écologiste Yannick Jadot à des heures tardives. Contacté par l'AFP, LCI assure: "On a pu se faire taper sur les doigts dans le passé pour des rediffusions nocturnes, mais maintenant c'est complètement marginal, vraiment".

"Marginal"

Au Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), qui veille au temps de parole dans les médias, on précise qu'il n'est "pas interdit d'effectuer des diffusions nocturnes".

Mais "si on est amené à constater, notamment pour des chaines d'info permanentes, qu'il y a beaucoup de diffusions nocturnes, le CSA sera amené à intervenir", a promis son président Roch-Olivier Maistre lors d'une conférence de presse jeudi.

Hors période électorale, la règle est de donner la parole un tiers du temps à l'exécutif, les deux tiers restants étant affectés aux partis politiques (y compris ceux issus de la majorité présidentielle), selon leur représentativité (résultats électoraux, sondages...).

Et ni l'horaire de diffusion, ni le temps de commentaires des éditorialistes ne sont pris en compte.

Pour Florian Philippot, candidat des Patriotes en 2022, les chaînes d'info ne sont donc pas dans l'illégalité, mais "elles jouent clairement avec les règles actuelles".

Egalement contactées, BFMTV et Cnews n'ont pas souhaité faire de commentaire.

"Les règles actuelles ne vont pas"

Après le 1er janvier 2022, des règles plus strictes s'appliqueront dans la perspective du scrutin présidentiel avec notamment, dans la dernière ligne droite, une obligation de "conditions de programmation comparable", où chaque candidat et ses soutiens devront avoir accès aux quatre tranches horaires (matin, journée, soirée, nuit) de manière équitable.

Mais à gauche comme à droite, certains candidats se plaignent déjà d'un temps de parole "ridicule, presque égal à zéro".

"Ce sont les règles actuelles qui ne vont pas", pointe M. Philippot, évoquant un "déséquilibre criant, inacceptable", en faveur, selon lui, "du clan macroniste, du RN et de M. Zemmour".

"Certains candidats, comme moi, sont invisibles sur les chaînes d'info", s'indigne M. Asselineau auprès de l'AFP.

Le régulateur de l'audiovisuel a "déjà eu l'occasion de faire des rappels auprès de médias", se défend M. Maistre. Un bilan du trimestre en cours doit être effectué d'ici à fin novembre.

Du côté de LCI, on estime "respecter scrupuleusement les temps de parole" et être "au global, dans un bon équilibre", la chaîne d'info mettant en avant sa "couverture en direct du discours de M. Mélenchon à Reims (dimanche dernier) et de la primaire écologiste, par exemple".

Pas satisfait de ces explications, M. Asselineau plaide, lui, pour la mise en place d'un temps minimum et maximum, par candidat, "en pondérant les passages médias par l'audience".

Et ce, "en avançant la remise des parrainages, en novembre ou décembre, pour avoir au moins quatre mois pendant lesquels les médias seraient contraints d'inviter tous les candidats".

Pour M. Philippot, "on devrait ajouter d'autres critères, tels que le dynamisme sur les réseaux sociaux, la capacité à organiser des événements +réels+ ou encore les résultats aux dernières élections, pour s'assurer d'une plus grande diversité de points de vue".