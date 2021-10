Deux jours de congé pour les personnes vaccinées : Poutine ordonne de nouvelles mesures pour contrer le virus

Les restaurants, bars et clubs devront ainsi fermer entre 23 heures et 6 heures du matin, selon un document publié sur le site internet du Kremlin. Le taux de vaccination étant encore assez bas, Vladimir Poutine a également déclaré que les travailleurs se faisant vacciner devraient se voir attribuer deux jours de congé.

Pendant ce temps, six régions - dont celles de Perm et Voronej - ont commencé lundi une période de jours chômés, initialement prévue jusqu'au 7 novembre. Une semaine chômée doit commencer dans tout le pays samedi.

Selon les statistiques officielles, les autorités russes ont enregistré plus de 37.900 nouvelles infections en 24 heures lundi, soit plus que jamais auparavant. Au cours de la même période, 1.069 personnes sont décédées. Les experts supposent cependant que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés.

Seulement 34% des 146 millions d'habitants du pays le plus vaste au monde sont complètement vaccinés.