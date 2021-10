Bärbel Bas, la très discrète nouvelle présidente du Bundestag

Il y a encore quelques jours, Bärbel Bas était inconnue du grand public. Depuis ce mardi 25 octobre, cette sociale démocrate de 53 ans occupe la deuxième plus haute fonction protocolaire de la République fédérale d'Allemagne, derrière le Président de la république mais devant le poste de chancelier. Députée fédérale depuis 2009, cette veuve sans enfant originaire de Duisbourg, dans la Ruhr, a été élue présidente du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand. « Cela fait du bien à notre pays quand les citoyens voient qu'une femme arrive aux responsabilités au cœur de la démocratie » a-t-elle déclaré lors de son premier discours à ce poste. « Je suis la troisième femme présidente du Bundestag depuis 1949. Ce n'est pas beaucoup » a-t-elle ajouté tout en reconnaissant ne pas avoir demandé à obtenir ce poste mais avoir su dire oui, « au bon moment ».

En retrait dans les médias et peu encline à faire parler d'elle, cette députée aux cheveux blonds coupés au carré a mené une carrière professionnelle inhabituelle par rapport à ses collègues députés. Après avoir commencé en tant qu'assistante de bureau au sein de la société des transports de Duisbourg, elle n'a cessé de se former pour finalement travailler dans les ressources humaines au sein d'une caisse de sécurité sociale. Cette ascension discrète mais déterminée, elle l'a aussi menée au sein de son parti, dont elle est membre depuis ses 20 ans et dont elle est devenue l'une des chevilles ouvrières. Spécialistes des questions de santé, Bärbel Bas s'est par ailleurs fait un nom durant la pandémie de coronavirus, sans toutefois éveiller l'attention des médias. Au sein du SPD, elle est aussi l'une des meilleurs connaisseuses des arcades parlementaires, notamment pour avoir été vice présidente du groupe parlementaire de son parti. Le fait d'être une femme a aussi joué en sa faveur pour devenir présidente du Bundestag. Difficile en effet pour le SPD de placer un homme à ce poste alors qu'Olaf Scholz à de grandes chances de devenir chancelier et que Frank-Walter Steinmeier occupe déjà la présidence de la République.