Cop26 : Elizabeth II exhorte les dirigeants à faire "cause commune" face au changement climatique

La reine Elizabeth II a exhorté lundi dans un message vidéo les dirigeants mondiaux réunis pour la COP26 à Glasgow (Écosse) à faire "cause commune" pour s'attaquer au changement climatique et "résoudre les problèmes les plus insurmontables".