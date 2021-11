Dans le nord de l'Allemagne, une petite fille percutée par un véhicule a perdu la vie en début de week-end. Les autorités songent davantage à un meurtre plus qu'à un accident.

L'horreur aux abords d'une crèche: un automobiliste fonce sur un groupe d'élèves et tue une fille de 8 ans

Sur le trottoir d'une crèche de Witzenhausen, ville située dans le nord de l'Allemagne, un groupe de jeunes élèves s'est fait foncer dessus par un conducteur de 30 ans. Si deux petites filles de 7 et 8 ans ont réussi à s'en sortir, mais avec de graves blessures, une autre n'a pas survécu.

Ce lundi matin, les autorités soupçonnaient, comme le révèlent nos confrères du Frankfurter Allgemeine Zeitung, le conducteur d'avoir agi délibérément.

Celui-ci a été emmené en milieu psychiatrique car il pourrait souffrir "d’une importante maladie psychiatrique et que, dans l’état actuel des connaissances, cela pourrait avoir été ce qui l’aurait poussé à commettre le crime”.

Alors que les enquêteurs pensaient à un accident, un témoignage et le rapport préliminaire d'un expert ont redistribué les cartes. "Aujourd'hui, il y a un soupçon que le trentenaire a délibérément braqué en direction des élèves de l’école primaire et qu’il a par conséquent causé intentionnellement la mort d’un enfant et blessé plusieurs autres”, confie l'enquêteur.

L'enquête se poursuit.